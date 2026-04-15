Ищет весь город: сбежавшая обезьяна уехала на автобусе в центре Ставрополя

Обезьяна сбежала из дома и разгуливала по Ставрополю, а при попытке «задержания» уехала на автобусе и скрылась, сообщает Telegram-канал «ЧП Ставрополь» .

Впервые жители наткнулись на животное на улице Советской около 13:15. Обезьяна была напугана, скрывалась под машинами и не шла на контакт.

Горожане не смогли поймать ее, но успели покормить бананом. При попытке «задержания» животное убежало на дорогу и запрыгнуло под днище автобуса, который направлялся в сторону юга города. Возможно, она может до сих пор находиться там.

Сейчас маленькую обезьянку ищет весь город. На данный момент неизвестно, откуда она сбежала.

Ранее во Вьетнаме обезьяна напала и покусала четырехлетнего ребенка из России. У пострадавшего мальчика была глубокая рана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.