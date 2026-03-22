Хотели покормить: обезьяна атаковала четырехлетнего россиянина во Вьетнаме

Во Вьетнаме обезьяна напала и покусала четырехлетнего ребенка из России. У пострадавшего мальчика глубокая рана, которую необходимо зашивать, сообщает SHOT .

Во время экскурсии в Далате россиянам показывали обезьян. Дети осторожно покормили животных, но одна из обезьян неожиданно схватила за руку 4-летнего мальчика, притянула к себе и укусила. Родители обратились в страховую компанию, где им сообщили о необходимости срочно отправиться в больницу для прививки и обработки раны.

Мальчику уже поставили четыре вакцины, осталось еще три. Также ребенку назначили курс антибиотиков. По возвращении в Россию ему предстоит поставить еще несколько прививок.

Ранее стало известно, что у россиян во Вьетнаме выкрали собаку и пытались продать ее на местном рынке. Сотрудники полиции отказались возбуждать уголовное дело.

