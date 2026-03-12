Украли шпица и повезли на рынок: россияне во Вьетнаме устроили погоню за вором

У россиянки Ирины (irinashein), проживающей во Вьетнаме, прямо с придомового участка похитили собаку. Вместе со своим мужем Кириллом она отправилась на поиски питомца, история превратилась в настоящий детективный триллер, но со счастливым концом.

Захватывающим рассказом девушка поделилась в Сети. Пропал шпиц по имени Шани, сначала супруги решили, что собака просто убежала с участка. Ее искали по всем окрестностям час, после чего Кирилл решил дать объявления в Сети. Через полчаса откликнулась девушка и заявила, что видела, как Шани продают на местном рынке. Неизвестный привез ее туда на скутере.

Пара вообще не думала о том, что питомца мог кто-то украсть. Россияне тут же поехали на рынок и начали расспрашивать людей, видели ли они их собаку. Те подтвердили худшие опасения. Ирина и Кирилл отправились домой, чтобы зарядить телефоны и посмотреть видео с камер соседей. В кадр попал момент похищения: мужчина во всем черном просто взял шпица на руки и скрылся.

Случайная встреча и счастливый финал

Супруги решили проехаться по всем рынкам. По пути на один из них россияне заметили в потоке транспорта мужчину на скутере, который один в один был похож на вора. Началось преследование. В результате вьетнамец свернул в переулок, Ирина и Кирилл подъехали к нему и начали спрашивать про своего питомца.

После слов «Мы знаем, что ты забрал нашу собаку» мужчина напугался, во всем сознался и сказал, что сейчас ее привезет. Но Кирилл принял решение ехать с ним. Ирина поехала следом, но, совершив хитрый маневр, похититель собаки сбросил «хвост». Россиянка в панике начала просить вызвать полицию, потому что решила, что мужа повезли на разборки.

Через 5 минут Кирилл сам вышел на связь и сказал, где находится и что он держит воришку, пытавшегося сбежать. Прибыв на место, Ирина обратилась к очевидцам с просьбой позвать правоохранителей, объясняя через переводчик, что тут происходит. Кто-то из толпы показал на стоящего рядом мужчину и сказал, что тот якобы из полиции и отвезет всех в участок.

В результате «полицейский» и похититель сели на один байк, супруги — на другой и куда-то поехали. Конечной точкой маршрута оказался не участок, а подземная парковка в ТЦ. Ирину повели внутрь, завязался диалог с охранником парковки. В какой-то момент девушка услышала лай Шани. Россиянка начала ходить по подсобным помещениям и в одном из них обнаружила самодельную клетку из коробок, в которой сидел шпиц. Ирина забрала собаку и пошла на выход, никто ей не препятствовал.

Похищение питомцев — это норма

Супруги вместе с собакой вернулись домой, а затем направились в полицию писать заявление. Но местные стражи порядка сказали, что не примут его, так как питомец в итоге нашелся — состава преступления нет. Россияне возмутились тому, что преступники останутся безнаказанными, ведь известны и их личности, и локация, где удерживалось животное. Кроме того, они стали переживать за свою безопасность и опасаться мести. В результате пара приняла решение уехать из страны.

Как оказалось, в стране активно орудуют браконьеры, ворующие собак на мясо. Оно вдвое дороже свинины. Охотятся именно на домашних питомцев, потому что считают, что у бродячих собак мясо «грязное». Ирина надеется, что ее история станет предостережением для всех, кто приезжает на отдых со своими «хвостиками».

