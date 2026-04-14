Три вуза присоединились к Консорциуму «Экономика замкнутого цикла»

Сразу три университета вошли в Консорциум «Экономика замкнутого цикла» Российского экологического оператора. Новыми участниками стали Российский государственный гидрометеорологический университет, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина и Казанский национальный исследовательский технологический университет, сообщает пресс-служба РЭО.

«Консорциум сегодня объединяет образовательные, научные и отраслевые организации, формируя единую систему подготовки кадров для экономики замкнутого цикла. Именно специалисты, которые обучаются в его рамках, в дальнейшем будут развивать отрасль обращения с отходами, создавать новые предприятия, внедрять технологии и формировать экономику нового типа, где отходы становятся ресурсом», — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Казанский национальный исследовательский технологический университет является одним из ведущих инженерных вузов России в области химических технологий и входит в число ключевых университетов, обеспечивающих технологическое лидерство страны. Университет реализует научные и образовательные проекты в области переработки полимеров, промышленной биотехнологии и инженерной экологии.

«Тема рационального использования ресурсов и разработки технологических решений для отрасли обращения с отходами становится все более насущной. И мы как университет, который готовит в том числе специалистов для полимерной отрасли, видим, что переход к циклической экономике требует консолидации усилий. Именно поэтому мы заинтересованы в плодотворной работе и реализации наших технологических наработок на базе Консорциума», — подчеркнул ректор Казанского национального исследовательского технологического университета Юрий Казаков.

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) развивает направление экологического права. В рамках Центра компетенций «Экоправо» ведется работа по правовому регулированию природоохранной деятельности, развитию «зеленой» экономики, а также формированию механизмов в сфере обращения с отходами.

«Мы рассматриваем вступление в Консорциум как важный шаг к укреплению роли Университета в формировании современной правовой инфраструктуры в области экологии, а также как возможность внести системный вклад в достижение целей устойчивого развития и экологического благополучия страны», — подчеркнул ректор МГЮА Виктор Блажеев.

Российский государственный гидрометеорологический университет специализируется на экологическом мониторинге и климатических исследованиях. Вуз проводит научные исследования по оценке состояния окружающей среды, разработке моделей природных процессов и адаптации территорий к изменениям климата.

«Совместные исследования в рамках работы Консорциума будут направлены охрану окружающей среды и создание новых экологических фундаментальных концепций. Нам важно сохранить природу России для будущих поколений», — сказал ректор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Михеев.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» создан РЭО в 2021 году. Его деятельность направлена на подготовку профильных специалистов, поддержку научного и педагогического сообщества, а также развитие и внедрение передовых технологий в сфере обращения с отходами. В объединение вошли предприятия отрасли, научные организации и ведущие вузы, в числе которых — МГУ им. Ломоносова, РУДН им. Патриса Лумумбы, МГИМО, РЭУ им. Плеханова, МИСИС.