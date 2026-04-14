Страны ЕС выступили против ускорения вступления Украины в союз

Франция, Германия, Нидерланды и Италия оказались противниками упрощенной процедуры вступления Украины в Евросоюз (ЕС), сообщает « Лента.ру » со ссылкой на Politico.

По информации СМИ, страны считают, что даже на Украину и Молдову должен распространяться стандартный принцип «по заслугам», который не подразумевает ускоренных процедур. Скептические настроения настолько сильны, что вопрос расширения ЕС, который должны обсуждать на саммите в Никосии, может остаться не рассмотренным.

Трудности испытывает не только Украина. Так, Черногория, которая выполнила почти все требования, на данный момент не получила одобрения на следующий этап.

При этом Швеция и Дания остаются среди основных сторонников Украины — они выступают за завершение переговоров о вступлении к концу следующего года, однако без поддержки ключевых стран ЕС ничего не выйдет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.