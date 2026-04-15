Тело женщины нашли во время поисков провалившегося под лед мальчика в Брянске

В Брянске в реке Десна обнаружили тело женщины, когда искали провалившегося под лед мальчика, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Брянской области.

Волонтеры вместе с сотрудниками МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проводят поиски 10-летнего ребенка, который провалился под лед реки еще 20 января. В ходе этих работ из воды было поднято тело женщины, числившейся пропавшей без вести с декабря 2025 года.

На данный момент ситуация в реке остается нестабильной: уровень воды, скорость течения и степень прозрачности меняются буквально каждую минуту. То, что было скрыто под водой днем ранее, может оказаться на виду.

При этом с начала марта добровольцы и профильные специалисты преодолели на лодках 1 468 км водной акватории, с помощью эхолота исследовали более 22 квадратных километров дна, а пешие группы прошли 107 км вдоль берега.

