Экономист Балынин сообщил о майских доплатах к пенсиям

Кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил, что в мае несколько категорий граждан получат повышенные пенсии и дополнительные выплаты, сообщает «ФедералПресс» .

Игорь Балынин напомнил, что к Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ежегодно перечисляют по 10 тыс. рублей. Выплата положена гражданам, проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии. Речь идет, в частности, о партизанах, военнослужащих, сотрудниках разведки и награжденных за службу в 1941–1945 годах.

Средства перечисляются беззаявительно с 3 апреля вместе с пенсией. Дополнительные меры поддержки могут устанавливать и регионы.

В мае вырастут пенсии граждан, которым исполнилось 80 лет в апреле 2026 года. Для них вдвое увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии, а также учитывается надбавка за уход.

Доплаты пересчитают членам летных экипажей гражданской авиации при выслуге не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. При увольнении по состоянию здоровья требования снижаются на пять лет. Размер прибавки индивидуален.

Также увеличат доплаты работникам угольной промышленности со стажем не менее 25 лет, а для отдельных профессий — от 20 лет.

«Вероятнее всего, тем гражданам, кому пенсии перечисляются 3 числа, получат выплаты досрочно (30 апреля). Соответственно, им будет выплачено в апреле две пенсии», — подытожил Балынин.

