ВТБ: каждый третий кредит россияне берут на ремонт

Каждый третий кредит наличными россияне оформляют на ремонт, еще 20% — на рефинансирование прежних займов. Об этом говорится в исследовании ВТБ, сообщает Газета.ru .

По данным банка, на покупку автомобиля и оплату медицинских услуг приходится по 9% кредитов. Замыкают пятерку займы на отпуск — 5%.

Мужчины чаще оформляют кредиты на ремонт, строительство и покупку автомобиля. Женщины в полтора раза чаще берут займы на медицинские услуги и отдых. Семейные клиенты обращаются за кредитами вдвое чаще, чем холостые.

В Москве и Санкт-Петербурге доля рефинансирования достигает 24% — это на 4 процентных пункта выше среднего по стране. В регионах чаще берут кредиты на автомобили — 12%, что на 3 п.п. выше общероссийского уровня.

«В текущем году мы наблюдаем восстановление спроса на кредиты наличными на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России и последовательного снижения ставок. При этом заемщики демонстрируют более осознанный подход: потребительское кредитование становится инструментом долгосрочных вложений – в жилье, транспорт, здоровье. Дополнительным драйвером выступает рефинансирование, позволяющее клиентам оптимизировать долговую нагрузку и перераспределять высвобождающиеся средства на новые цели», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

