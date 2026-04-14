В Подмосковье открылась Школа путинных отрядов «В глубине океана». Проект, организованный региональным отделением РСО при поддержке министерства информации и молодежной политики, направлен на обучение студентов специфике рыбной промышленности — от основ технологии переработки до техники безопасности в условиях морской экспедиции, сообщает пресс-служба организаторов.

«Этим летом на передовые предприятия рыбной отрасли отправятся более 150 человек. Студотрядовцы будут работать как на крупнейших заводах Дальнего Востока, так и в родном Подмосковье. Ребята займутся полным циклом переработки лососевых и сельдевых пород: от приемки и разделки сырья до контроля качества и упаковки готовой продукции», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Программа Школы включает шесть интенсивных учебных блоков. Студенты погрузятся в изучение санитарных норм, которые критически важны при работе с пищевой продукцией. Образовательный курс охватывает теорию ихтиологии, устройство производственных линий и механизацию процессов переработки.

Особое внимание уделено практической подготовке: участников обучат техникам скоростной разделки рыбы, правилам посола, а также эксплуатации морозильного и закаточного оборудования. Отдельный модуль посвящен «выживанию» и командной дисциплине в условиях удаленных вахтовых поселков и морских экспедиций.

«Школа путинных отрядов — это возможность не только получить профессию, но и сразу применить знания на практике. Для нас важно, чтобы у ребят был понятный и доступный путь от обучения к реальной работе», подчеркнул командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

По итогам обучения и успешной аттестации участники Школы получат свидетельства государственного образца, которые дадут им право работать на путинных предприятиях.

«Путина — это не только работа, это проверка на прочность и настоящая дружба. В прошлом году я понял, что в этой сфере важна каждая секунда, особенно когда идет большой поток рыбы. Школа дает тот необходимый фундамент, чтобы на заводе ты не стоял в растерянности, а четко знал свою задачу. Это крутой шанс увидеть страну и при этом хорошо заработать», — рассказал один из участников Школы Макар Жуковец.

Работать ребята будут до конца лета, получая при этом зарплату — от 70 тысяч рублей в месяц.

Если вы тоже хотите стать частью большой команды, обратиться за подробной информацией можно по почте mosoblrso@mail.ru.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».