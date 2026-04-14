Кадыров получил награду за вклад в развитие цементной промышленности РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале , что ему вручили орден I степени «За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ».

Кадыров встретился с исполнительным директором Союза производителей цемента Дарьей Мартынкиной. Вместе они обсудили проект модернизации и расширения мощностей АО «Чеченцемент» и развитие цементной отрасли в Чечне.

Мартынкина вручила Кадырову награду за развитие цементной промышленности РФ. Глава Чечни поблагодарил за высокую оценку своей деятельности. Он отметил, что приложит все усилия, чтобы цементная отрасль и дальше развивалась в регионе.

Ранее Кадыров объявил о возобновлении строительства многофункционального высотного комплекса «Ахмат-Тауэр» в Грозном. Его высота достигнет 435 метров.

