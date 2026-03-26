Кадыров объявил о возобновлении строительства небоскреба «Ахмат-Тауэр»

«Друзья! Мы возобновляем реализацию одного из самых амбициозных проектов ЧР — строительства в центре Грозного уникального многофункционального высотного комплекса „Ахмат-Тауэр“», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день этот проект является одним из самых уникальных в мире. Забивка свай частично завершена, следующим шагом является возведение самого здания. Для этого потребуется адаптация проектных решений. В настоящее время идет подготовка, детально изучаются все аспекты предстоящих задач. При строительстве объекта необходимо соблюдать все мировые стандарты качества.

Высота будущего небоскреба достигнет 435 метров (103 наземных и один подземный этаж). Подземный уровень будет оборудован паркингом на 1,2 тыс. машин. Помимо офисных площадей и гостиничных номеров, здание будет включать 325 резиденций и 4 пентхауса. На момент получения положительного заключения от Главгосэкспертизы в мире еще не было зданий с таким сочетанием высоты и сейсмоустойчивости.

