Кадыров озвучил условие участия в выборах главы Чечни

Кадыров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборы, если ее поддержит президент

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, при каком условии примет участие в выборах руководителя республики. Он озвучил его в своем Telegram-канале .

Председатель правительства Чечни Магомед Даудов на совещании попросил Кадырова принять участие в предстоящих выборах главы республики.

Кадыров отметил, что ему дорого такое высокое доверие народа, но он готов выдвинуть свою кандидатуру от партии «Единая Россия» только при одном условии — если ее поддержит президент РФ Владимир Путин.

«Подчеркнул, что соглашусь выдвинуть свою кандидатуру только в случае, если ее поддержит наш национальный лидер», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что для него важно мнение Путина.

Ранее Кадыров уже говорил, что готов поучаствовать в выборах главы Чеченской Республики в 2026 году, если это предложит глава государства. Он также отмечал, что его кандидатуру должен поддержать народ.

