Кадыров готов пойти на выборы главы Чечни, если попросит президент России
Фото - © Алексей Филиппов/РИА Новости
Рамзан Кадыров на прямой линии сказал, что готов поучаствовать в выборах главы Чеченской Республики в 2026 году, если это предложит российский президент Владимир Путин. Также он назвал еще одно условие, сообщает РИА Новости.
Кандидатуру Кадырова также должен поддержать народ, отметил глава Чечни.
Он добавил, что «сыт по горло властью и служением народу». Новые силы и люди оказались бы более интересны.
Глава Чечни добавил, что он находится на пути Ахмат-хаджи. Кадыров придерживается его и будет делать это до конца жизни.
