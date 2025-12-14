Кадыров готов пойти на выборы главы Чечни, если попросит президент России

Рамзан Кадыров на прямой линии сказал, что готов поучаствовать в выборах главы Чеченской Республики в 2026 году, если это предложит российский президент Владимир Путин. Также он назвал еще одно условие, сообщает РИА Новости .

Кандидатуру Кадырова также должен поддержать народ, отметил глава Чечни.

Он добавил, что «сыт по горло властью и служением народу». Новые силы и люди оказались бы более интересны.

Глава Чечни добавил, что он находится на пути Ахмат-хаджи. Кадыров придерживается его и будет делать это до конца жизни.

