Иностранные блогеры посетили Пасху в Нижнем Новгороде

Гости из Европы и Канады прошли Крестный ход в Нижнем Новгороде

Пять иностранных блогеров приняли участие в пасхальных мероприятиях в Нижнем Новгороде и поделились впечатлениями о празднике и жизни в России, сообщает pravda-nn.ru .

Пресс-тур организовало Агентство «ОКА». Гости прошли Крестный ход, попробовали кулич и пасху, пообщались с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием и бились яйцами.

«Я впервые попробовал пасху. Не знал, что это такое, но оказалось очень вкусно», — подчеркнул франко-канадец Оливье.

Блогерша Лера призналась, что впервые так глубоко прочувствовала праздник.

«Я поймала яйцо — и была счастлива, как ребенок. Я будто только сейчас по-настоящему прикоснулась к этому. Даже немного стыдно, что раньше как-то проходила мимо», — рассказала она.

Лиза, прожившая 30 лет в Германии, назвала Пасху самым ярким событием в жизни.

«В Европе до сих пор думают, что в России медведи по улицам ходят», — смеется Лиза.

По словам участников, за рубежом религиозные традиции постепенно утрачивают значение, тогда как в России вера остается частью повседневной жизни. Иностранцы также отметили открытость жителей и интерес аудитории к публикациям о городе.

Организаторы подчеркнули, что такие поездки помогают показать регионы без стереотипов и через личный опыт участников.

