Овчинский: готовится площадка для дома по реновации в районе Богородское

«Богородское — это третий район в ВАО по числу домов, вошедших в программу реновации. Новый жилой комплекс возведут по адресу: улица Тюменская, вл. 5. Общая площадь новостройки из двух корпусов составит более 55 тыс. кв. м. В сумме в доме будет 508 квартир, четыре из которых адаптируют для маломобильных граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что площадь готового жилья будет превышать 32 тыс. кв. м.

Фасады жилого комплекса разработаны по индивидуальному проекту с учетом характеристик окружающей застройки. Благодаря этому дом получит запоминающийся облик сложной «ступенчатой» формы, который станет органичной частью архитектурного ансамбля района.

В ходе комплексного благоустройства придомовой территории появятся зоны для прогулок, детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием, а также место для тихого отдыха жителей. Помимо этого, под землей обустроят паркинг, причем с любого этажа на него можно будет удобно спуститься на современных лифтах.

Здание возведут из высококачественных материалов, в основном российского производства, с применением передовых строительных технологий, соответствующих требованиям энергоэффективности — в строгом соответствии со стандартами программы реновации.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что со старта программы реновации в Москве подготовлены свыше 300 площадок для возведения домов.

Раннее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Рязанском районе под заселение передали еще один дом по программе реновации.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».