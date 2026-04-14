Авито поддержал программу бакалавриата в Университете Иннополис

Авито и Университет Иннополис договорились о партнерстве и заключили договор о софинансировании, передает пресс-служба компании.

Образовательный трек готовит инженеров, которые будут создавать конкурентоспособное ПО. Среди них: разработчики приложений и компьютерных игр, бэкенд-разработчики и инженеры по информационной безопасности.

Во время обучения студенты осваивают фундаментальные дисциплины — от информатики до кибербезопасности. Основной акцент сделан на работу с отечественными технологиями и инструментами на базе ИИ.

«„Инженерия информационных систем“ — одна из наших востребованных программ бакалавриата. Профиль создан для тех, кто хочет заниматься разработкой программного обеспечения и систем компьютерной безопасности, а также созданием видеоигр. В прошлом году программа выиграла грант Минцифры России на подготовку специалистов уровня топ-ИТ в рамках федерального проекта „Кадры для цифровой трансформации“. На данный момент в Университете Иннополис тут обучаются 126 студентов, которые смогут стать конкурентоспособными ИТ-инженерами на рынке», — сказал директор Университета Иннополис Дмитрий Вандюков.

Известно, что студенты примут участие в профильных мероприятиях компании, а также познакомятся с реальными кейсами от экспертов.

«Поддержка образовательных инициатив в регионах — одно из ключевых направлений работы Авито. Наше партнерство с Университетом Иннополис открывает новые возможности для студентов и подтверждает курс компании на развитие образовательных программ за пределами столиц. У Авито есть офисы в разных городах России, и мы заинтересованы в том, чтобы талантливые специалисты могли строить карьеру в IT, не уезжая из родного региона. Этот проект — вклад в развитие местных профессиональных сообществ и укрепление наших региональных команд»‎, — заключил управляющий партнер по развитию бизнеса Авито Иван Гуз.