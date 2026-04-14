В Наро-Фоминске высадят более 150 деревьев к 100-летию города

Озеленение центральных улиц началось в Наро-Фоминске в рамках месячника по благоустройству и подготовки к 100-летию города. Коммунальные службы высадят свыше 150 деревьев и проведут санитарную очистку территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминске стартовал масштабный этап озеленения. Коммунальные службы приступили к высадке крупномерных лип на участке от улицы Новикова до Комсомольской, а также вдоль улицы Ленина. Работы проходят в рамках месячника по благоустройству и охватывают ключевые городские магистрали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.