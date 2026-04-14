Страховка от клещей в 2026 году: как оформить и сколько стоит
Сколько стоит страховка от клещей в 2026 году и какие компании ее предлагают, читайте в материале РИАМО.
Сколько стоит полис защиты от укуса клеща
Следует подчеркнуть, что анализ клеща по ОМС не проводится, следовательно, такая процедура стоит денег. Например, в московском Центре гигиены и эпидемиологии он стоит 2 580,3 рубля, в частных лабораториях — дороже.
Лечение после заражения обойдется в существенную сумму. Страховой полис от укуса клеща закрывает все медицинские расходы и стоит при этом от 335 рублей в год, что довольно мало по сравнению с потенциальными затратами на лечение.
По данным финансового маркетплейса «Сравни», средняя стоимость полиса защиты от укуса клеща в 2025 году составляла 777 рублей, а в первом квартале 2026 года поднялась до 807 рублей. Рост связан с тем, что клиенты чаще страхуют сразу всю семью одним полисом для двух и более человек. Наибольшим спросом страховка пользуется в регионах Сибири и Урала. Возраст страхователей варьировался от 18 до 88 лет. Особое внимание эксперты рекомендуют уделять страховке для детей.
Что включает полис «Антиклещ» в 2026 году
Страховой полис «Антиклещ», купленный на маркетплейсе «Сравни» от разных компаний, представляет собой добровольное страхование, покрывающее лечение после укуса клеща для взрослых и детей. Он включает покрытие от 1 до 2 миллионов рублей в зависимости от выбранной программы:
- Круглосуточный персональный ассистент страховой компании, который подскажет, в какое медицинское учреждение обратиться, запишет на прием и будет сопровождать на протяжении всего лечения.
- Возможность выбора из широкого набора частных клиник по всей России.
Эксперты предупреждают, что лечение после укуса без страховки обходится в 10-15 тысяч рублей: анализы и иммуноглобулин (по данным СберСтрахования).
8 страховых продуктов «Антиклещ» в 2026 году
Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» рекомендуют сравнить несколько предложений страховых компаний: стоимость полиса рассчитывается индивидуально.
- «СберСтрахование». Страховая сумма на человека — 2 млн рублей. Количество услуг — 14. Цена за год — 360 рублей.
- «Капитал Лайф Страхование Жизни». Страховая сумма на человека — 1,5 млн рублей. Количество услуг — 11. Цена за год — 380 рублей.
- «ВСК». Страховая сумма на человека — 1,5 млн рублей. Количество услуг — 11. Цена за год — 390 рублей.
- «Росгосстрах». Страховая сумма на человека — 1,5 млн рублей. Количество услуг — 11. Цена за год — 399 рублей.
- «Югория». Страховая сумма на человека — 2 млн рублей. Количество услуг — 15. Цена за год — 335 рублей.
- «Зетта Страхование». Страховая сумма на человека — 1 млн рублей. Количество услуг — 12. Цена за год — 340 рублей.
- «Ингосстрах». Страховая сумма на человека — 2 млн рублей. Количество услуг — 13. Цена за год — 390 рублей.
- «Энергогарант». Страховая сумма на человека — 2 млн рублей. Количество услуг — 9. Цена за год — 390 рублей.
Топ-5 регионов по количеству оформленных полисов на «Сравни» в 2025 году
Регион
Средняя стоимость полиса
Красноярский край
809 руб.
Иркутская область
839 руб.
Новосибирская область
852 руб.
Челябинская область
820 руб.
Алтайский край
705 руб.
«2025 год подтвердил стабильный интерес россиян к доступной защите от клещевых инфекций, особенно в эндемичных регионах. Мы видим, что семьи все чаще выбирают комплексное страхование на нескольких человек, что говорит о растущем уровне заботы о здоровье близких. Мы рекомендуем тем, кто живет в регионах с наибольшей активностью клещей, заранее позаботиться о покупке такой страховки, так как последствия от укуса насекомого, которое переносит заразу, могут быть очень серьезными», — отметил директор по развитию страхового бизнеса в «Сравни» Владислав Головкин.