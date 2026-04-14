Страховка от клещей в 2026 году: как оформить и сколько стоит

Сколько стоит полис защиты от укуса клеща

Следует подчеркнуть, что анализ клеща по ОМС не проводится, следовательно, такая процедура стоит денег. Например, в московском Центре гигиены и эпидемиологии он стоит 2 580,3 рубля, в частных лабораториях — дороже.

Лечение после заражения обойдется в существенную сумму. Страховой полис от укуса клеща закрывает все медицинские расходы и стоит при этом от 335 рублей в год, что довольно мало по сравнению с потенциальными затратами на лечение.

По данным финансового маркетплейса «Сравни», средняя стоимость полиса защиты от укуса клеща в 2025 году составляла 777 рублей, а в первом квартале 2026 года поднялась до 807 рублей. Рост связан с тем, что клиенты чаще страхуют сразу всю семью одним полисом для двух и более человек. Наибольшим спросом страховка пользуется в регионах Сибири и Урала. Возраст страхователей варьировался от 18 до 88 лет. Особое внимание эксперты рекомендуют уделять страховке для детей.