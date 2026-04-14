С начала года в России закупили более 13 тыс контейнеров для отходов

В России продолжается развитие инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, в первом квартале текущего года регионы закупили 13 354 контейнеров для сбора отходов при плане 10 325 на этот период. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке координационного центра правительства с участием экспертов РЭО.

Также на текущий момент перевыполнены планы по созданию контейнерных площадок — создано 1 102 площадки при запланированных 806.

«Обустройство контейнерных площадок и закупка контейнеров напрямую влияют на качество жизни людей. Поэтому данному направлению уделяется особое внимание, а исполнение планов находится на постоянном контроле. Регионы уже выполнили 7,7% годового плана по контейнерным площадкам и 20,7% — по закупке контейнеров», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

В числе лидеров по выполнению дорожных карт по созданию контейнерной инфраструктуры и закупке контейнеров — 16 регионов. Среди них: Архангельская, Костромская, Московская, Оренбургская, Ярославская области; республики Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Чечня, Чувашия; Краснодарский, Красноярский, Пермский края; города Москва и Санкт-Петербург; Ханты-Мансийский автономный округ.

«Развитие контейнерной инфраструктуры — первоочередная и одна из ключевых задач в построении современной системы обращения с отходами. От ее состояния зависит, насколько эффективно выстроена работа на местах. Мы видим, что регионы не только выполняют планы, но и в ряде случаев идут с опережением графиков, что говорит о системной работе в отрасли», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.