Мособлэнерго и университет Вернадского объединятся для Подмосковья

Соглашение о сотрудничестве заключили «Мособлэнерго» и Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского для подготовки специалистов в сфере энергетики. Партнерство предусматривает целевое обучение, практику и последующее трудоустройство студентов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Стороны договорились создать интегрированную систему подготовки кадров, отвечающих современным требованиям энергетической отрасли. Уже на 2026/2027 учебный год запланирован набор студентов по договорам о целевом обучении. Им предоставят дополнительные стипендии, гарантируют места для прохождения практики и дальнейшее трудоустройство.

Отдельное внимание уделено образовательной траектории «Колледж – вуз», которая позволит выпускникам колледжей продолжить обучение в университете. Также партнеры намерены проводить профориентационные мероприятия, включая ярмарки вакансий и дни карьеры. Студенты смогут проходить производственную и преддипломную практику на объектах «Мособлэнерго» под руководством наставников. Для сотрудников компании доступно очное и заочное обучение с возможностью совмещать работу и учебу.

«Сотрудничество с университетом Вернадского — это системный ответ на кадровые вызовы энергетики региона. Целевое обучение с дополнительными стипендиями, гарантированная практика и трудоустройство создают прозрачный путь для студентов от первого курса до рабочего места. Мы не просто закрываем вакансии, мы растим специалистов под свои технологии», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что такое взаимодействие укрепит связь между образованием и производством и позволит готовить востребованных специалистов для энергетики Подмосковья.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.