Представители общественности передали в Можайскую ВК спортивную экипировку

«Нередко в учреждение попадают подростки из малообеспеченных семей и социальных учреждений, которые нуждаются в одежде при освобождении и для занятий спортом в период отбывания наказания», — отметил Сергей Леонов.

Так, при содействии председателя Общественного совета при ГУФСИН Сергея Леонова совместно с Детским благотворительным фондом «В самое сердце» была оказана помощь в приобретении порядка 70 пар спортивной обуви разных размеров для воспитанниц колонии.

Отметим, что в рамках воспитательной работы с осужденными в учреждении на постоянной основе проводятся спортивные мероприятия, девушки принимают участие во Всероссийской спартакиаде, а также сдают нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Руководство колонии от лица воспитанников выразило благодарность представителям Детского благотворительного фонда «В самое сердце» и председателю Общественного совета Сергею Леонову за оказанную помощьи внимательное отношение к подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

