Нужно немного потерпеть: когда в России наладят работу интернета
Фото - © сгенерировано ИИ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа интернета в России будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности, сообщает ТАСС.
«Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан, но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что зарубежным компаниям необходимо соблюдать российское законодательство. Тогда к ним не будут применяться ограничительные меры. Это нормальная практика во многих странах мира.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы в России проводят работу по стабилизации интернета, нестабильность в работе которого была отмечена гражданами.
