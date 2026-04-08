В Кремле ощутили на себе перебои со связью и интернетом

Песков сообщил о мероприятиях по стабилизации интернета в России

Специальные службы в России проводят работу по стабилизации работы интернета, нестабильность в работе которого была отмечена гражданами, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК .

«Смотрите, все-таки заключение должны давать специалисты. Мы как пользователи лишь можем констатировать — да, перебои со связью с интернетом продолжаются, работает он нестабильно, разные ресурсы. Наши соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета», — отметил он.

В ночь на 6 апреля пользователи начали массово сообщать о сбое в работе домашнего интернета. По данным наблюдательного портала Detector404, в течение дня было получено приблизительно 6 тысяч сообщений о проблемах от оператора, 5,2 тысячи — в период 22:00 московского времени.

После этого Роскомнадзор объявил, что основанием стала неполадка на основной сети компании. Также ряд пользователей испытывали трудности с подключением к сервисам Steam, Discord и другим площадкам.

