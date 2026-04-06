© Удаленная работа во время режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции/Медиасток.рф

сегодня в 22:13

Пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе Рунета

Масштабный сбой произошел в работе Рунета в понедельник вечером. Российские пользователи жалуются на проблемы в работе различных игр, сервисов и соцсетей, сообщается на сайте detector404.ru .

Так, россияне жалуются на сбой в работе Discord, «Ростелекома», Steam, «Мира танков», Character AI, «Госуслуг», Telegram, Т-Банка, «Билайна», Valorant, а также других сервисов.

Ранее стало известно, что медики по всей стране остались без доступа к картам пациентов и вызовам из-за ограничений в работе интернета. Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) еще не внесли в «белые списки».

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отключение мобильного интернета связаны с работой спецслужб для обеспечения безопасности населения.

