В Подмосковье изменят расписание МЦД-3 5–8 июня

Расписание пригородных поездов на Ленинградском направлении изменится с 5 по 8 июня 2026 года из-за модернизации инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково. Часть рейсов МЦД-3 и поездов Москва — Тверь будет отменена или проследует по укороченным маршрутам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ на станции Зеленоград-Крюково Октябрьской железной дороги.

6 июня часть поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Останкино — Зеленоград-Крюково отменят на всем маршруте, часть составов будет следовать по укороченному маршруту. Интервалы движения местами увеличат до 20 минут.

7 июня отмены коснутся поездов на участке Зеленоград-Крюково — Химки — Зеленоград-Крюково. Часть рейсов также сократят. Интервалы движения могут достигать 50 минут, а между станциями Химки и Останкино — до 30 минут.

Кроме того, часть пригородных поездов на направлении Москва — Тверь — Москва отменят полностью, некоторые будут следовать по сокращенному маршруту или по измененному расписанию.

Актуальную информацию можно узнать на информационных стендах станций АО «МТ ППК», на сайте компании в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.