Подмосковье представило приложение «Предшкола» на ПМЭФ-2026

Мобильное приложение «Предшкола» представили на ПМЭФ-2026 в Подмосковье, запуск сервиса запланирован на осень 2026 года. Платформа упростит взаимодействие родителей и воспитателей и переведет документы в цифровой формат, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Приложение станет помощником для родителей и сотрудников детских садов. В нем будут доступны расписание группы, учет посещаемости, данные о питании и сне, информация о настроении ребенка за день, результаты диагностики развития и мониторинг освоения образовательной программы. Также предусмотрено цифровое портфолио ребенка.

Сервис позволит сократить бумажный документооборот и отказаться от звонков и пропущенных сообщений. Воспитатели смогут экономить до 40 минут в день за счет автоматического формирования планов и табелей.

Приложение интегрируют с региональной системой зачисления в детские сады, что обеспечит автоматическую передачу данных и упростит администрирование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.