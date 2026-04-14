Больше вреда, чем пользы: корсеты для осанки на маркетплейсах — не лучший выбор

Покупка дешевого корсета для осанки на маркетплейсе — это не решение проблемы сутулости, а прямой путь к ухудшению здоровья спины. Люди верят в чудо: надел ремни, плечи развернулись, спина стала ровной. Но физиология работает иначе. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Максим Лавров.

Корсет искусственно фиксирует позвоночник, забирая на себя функцию собственных человеческих мышц. Пока кто-то носит бандаж, его мышцы спины полностью расслабляются и выключаются из работы.

«При регулярном ношении собственный мышечный корсет стремительно слабеет и атрофируется. Стоит снять эту конструкцию, как позвоночник буквально осыпается, ведь держать его больше нечему, и сутулость становится еще сильнее», — сказал Лавров.

К тому же, по словам врача, корсеты из интернета имеют усредненные лекала. Жесткие лямки сдавливают грудную клетку, нарушают правильный паттерн дыхания, пережимают нервы и кровеносные сосуды, провоцируя головные боли и гипоксию.

«Осанку невозможно купить на распродаже. Ортопедические корсеты должен подбирать только врач строго по показаниям — например, после серьезных травм или операций. Для исправления привычной сутулости нужен не внешний костыль, а движение: ЛФК, укрепление кора и спины. Корректор с маркетплейса лишь делает из ленивого человека пациента с хронической болью», — добавила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.