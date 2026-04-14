Подружка и полицейские спасли девочку от суицида в столице

В Москве на улице Тихвинской сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли девочку-подростка от необдуманного поступка, сообщает «МВД Медиа» .

Вечером 13 апреля командир отдельного взвода ППСП Никита Чубревич и полицейский-водитель Герман Фролов получили информацию о том, что на 16 этаже находится девочка-подросток.

Полицейские быстро прибыли на место, вошли в подъезд и поднялись на 11 этаж. Затем Чубревич добрался по пожарной лестнице до последнего этажа, где увидел двух девочек, одна из которых держала другую. Полицейский тихо подошел к краю лестницы, подхватил подростков, после чего отвел их в безопасную зону.

Полицию вызвала одноклассница 15-летней москвички, которая хотела совершить суицид. Благодаря неравнодушию девочки, а также смелым и решительным действиям полицейского школьницу удалось спасти.

Убедившись, что юным горожанкам ничего не угрожает, полицейский передал спасенных в руки медиков скорой помощи и МЧС. В это же время домой с работы вернулась мама спасенной. Узнав о случившемся, она заплакала и поблагодарила полицейских.

