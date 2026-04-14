«Он не стрелял в девочку»: мать подростка рассказала о трагедии в Петербурге

Мама парня объяснила, что выстрел ракетницы в Петербурге произошел случайно

В Санкт-Петербурге мать школьника прокомментировала инцидент с петардой. Она заявила, что мальчик не стрелял в одноклассницу, сообщает «78 | НОВОСТИ» .

Ранее восьмиклассница в Санкт-Петербурге пострадала от рук одноклассника, который запустил в нее сигнальную ракету.

Возможно, ракетница могла сработать случайно. Предварительно, во время урока мальчик хотел достать вещи из рюкзака, но сработало сигнальное ружье.

Полиция начала проверку по этому факту. Они рассказали, что выстрел оглушил девочку.

