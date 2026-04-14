Аналитик допустил рост цен на интернет в РФ до 30%

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков допустил рост цен на домашний интернет в России до 30% при ужесточении требований к провайдерам, сообщает Газета.ru .

Минцифры предлагает изменить правила работы интернет-провайдеров: ввести платные лицензии и обязать операторов подключаться к СОРМ — системе, позволяющей силовым органам проводить оперативно-разыскные мероприятия.

«Операторы уже подключены к СОРМ. Если возникнут новые требования, влекущие за собой значительные затраты, операторы, безусловно, переложат их на нас — абонентов. Это может привести к росту цен до 30% вместо 10%, которые агентство TelecomDaily прогнозировало на 2026 год в своем ноябрьском исследовании на основе опроса руководителей интернет-компаний», — отметил Кусков.

По его словам, итоговый рост тарифов будет зависеть от решения о лицензировании и стоимости лицензий. Точные оценки можно будет дать после утверждения правил.

Эксперт добавил, что новые требования особенно затронут небольших провайдеров. Такие компании могут объединяться с более крупными игроками или продавать бизнес лидерам рынка. Резкого скачка цен в ближайшее время Кусков не ожидает, однако консолидацию рынка считает вероятной.

