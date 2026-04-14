Более 4 тыс жителей Подмосковья стали донорами с начала года

Более 4 тыс. человек впервые сдали кровь и ее компоненты в Подмосковье с начала 2026 года. Донорское движение в регионе продолжает активно развиваться, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители региона могут сдать кровь и ее компоненты в Московском областном центре крови и его филиалах, а также во время выездных акций. Значительная часть участников делает это на безвозмездной основе.

«В Московской области донорское движение активно развивается, привлекая все больше участников. Важно, что значительная часть доноров сдает кровь и ее компоненты на безвозмездной основе, основываясь на осознанном желании помогать другим. С начала этого года в регионе более 4 тыс. человек впервые стали донорами крови и ее компонентов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с травмами и ожогами, больным онкологическими заболеваниями, недоношенным детям и другим пациентам. Стать донором может любой житель старше 18 лет без противопоказаний, прошедший медицинское обследование перед донацией.

Для получения статуса почетного донора необходимо сдать кровь 40 раз, плазму — 60 раз или комбинировать донации. Московский областной центр крови принимает доноров без выходных и без записи на цельную кровь с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Полный список учреждений службы крови размещен на сайте https://donormo.ru/usk-mo/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.