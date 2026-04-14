Мособлгаз проведет 10 встреч на юго-востоке Подмосковья

Встречи с газовыми участковыми пройдут с 13 по 17 апреля в округах юго-востока Подмосковья. Специалисты пообщаются с жителями многоквартирных домов в Раменском, Коломне, Люберцах, Луховицах, Егорьевске, Лыткарино и Жуковском, сообщает пресс-служба мособлгаза.

С 13 по 17 апреля сотрудники Мособлгаза проведут 10 встреч с жителями многоэтажек. Они состоятся рядом с домами, где в ближайшее время запланировано техническое обслуживание газового оборудования.

13 апреля в 16:00 встреча пройдет в Раменском муниципальном округе в деревне Антоново на улице Дом завода Электроизолятор, у домов № 1 и 2.

14 апреля встречи запланированы: в 15:00 — в поселке Кузяевского фарфорового завода Раменского округа у домов № 6, 11 и 12; в 16:00 — в Егорьевске во 2-м микрорайоне, дом 46.

15 апреля специалисты будут работать: в 10:00 — в поселке Центральной усадьбы совхоза «Озеры» в Коломне, дом 40; в 15:00 — в Луховицах на улице Островского, дом 11, и в Лыткарино на улице Спортивной, дом 12; в 17:00 — в поселке Красково в Люберцах на 2-й Заводской улице, дом 13.

16 апреля встречи пройдут в 15:00 в Жуковском на улице Гагарина, дом 38, корпус 2, и в Раменском на улице Свободы, дом 7. 17 апреля в 16:00 специалисты приедут в поселок Кузяевского фарфорового завода Раменского округа к дому № 3.

На встречах жители смогут задать вопросы о техническом обслуживании и ремонте газовых приборов, а также лично познакомиться с газовым участковым своего округа. Мероприятия проводятся по утвержденному графику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.