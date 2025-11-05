Первый пассажирский паром Трабзон–Сочи доставил туристов

Из турецкого порта Трабзон вечером 5 октября отправился исторический рейс — первый за полтора десятилетия пассажирский паром, следующий в российский Сочи, сообщает газета «Известия» .

Судно с двадцатью пассажирами на борту преодолеет черноморский маршрут за двенадцать часов, знаменуя возрождение некогда популярного морского коридора.

Особенностью стартовавшего рейса стал беспрецедентный сервис: всех путешественников, изначально приобретших билеты с условиями авиационного класса, администрация перевозчика разместила в полноценных каютах.

Возобновление паромного сообщения происходит на фоне курьезного инцидента с въездными правилами — как ранее сообщали СМИ, российскому туристу был запрещен въезд в Китай из–за неаккуратных штампов о посещении Турции в паспорте, что вызвало волну беспокойства среди путешественников. Тем временем новый морской маршрут уже рассматривается как альтернатива традиционным авиаперелетам, способная укрепить туристические связи между странами в обход логистических сложностей.