«Вы депортированы»: как вернуть деньги за сорванный отпуск после отказа во въезде

После депортации из-за аннулированного загранпаспорта путешественники могут взыскать с МВД стоимость тура, билетов, парковки и даже ненужных покупок, сделанных за границей, сообщил РИАМО юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

«Если такая ситуация произошла, первое — получаем отказ во въезде. Нам ставят штамп: аннулирован загранпаспорт. У нас будет депорт или R-депорт, то есть авиадепорт. За чей счет — неизвестно. Предположим, что за счет туристов. Второе — прилетев домой, нужно будет получить справку от авиакомпании, что вы прилетели. Потому что билет и справка, что вы вернулись в Россию, — это разные вещи. Почему? Потому что, скорее всего, в ваш заграничный паспорт не будут ставить прилет. Вы депортированы», — сказал Шалосонов.

По его словам, следующий шаг — обращение с претензией к МВД. При этом ведомство никогда не удовлетворяет эту претензию. Далее — обращение с иском в суд. Здесь есть 2 варианта: иск до 100 тыс. рублей — это Мировой суд; иск свыше 100 тыс. рублей — это районный или городской суд (например, Балашихинский, Истринский, Городецкий городской суд и т. д.).

«Мы требуем: сумму тура, дополнительные расходы, например, на билет обратно, расходы на такси или на паркинг, которые мы потратили. Здесь стоит обратить внимание, что ответчик может сказать: „Вы же все равно парковали бы машину“. Мы бы ее парковали, если бы нас не депортировали. А в этом случае это были ненужные для нас расходы. То есть все, что сверху стоимости тура, мы не должны были тратить, потому что изначально не должны были лететь», — разъяснил юрист.

Как следствие — взыскивается в однократном размере моральный вред. Суд взыщет максимум до 30 тыс. рублей с МВД, то есть за паспорт каждого.

«Если из двух, трех, четырех, пяти туристов один паспорт аннулирован, например, у ребенка, мужа, жены, бабушки или дедушки, то все туристы имеют право вернуться домой. Потому что отдых — дело коллективное. Не отдыхают по одному и не отдыхают „в кроватке, где-то в части номера“», — отметил эксперт.

Он пояснил, что МВД получит иск: на стоимость тура; на стоимость дополнительных расходов — обратный билет, питание, парковка либо такси, а также, если это произошло, покупка летних вещей, которые не нужны в России (таких как туника, пляжные полотенца, специальные плавательные шорты).

«Такие вещи в России никому не нужны — это также будет убыток. То есть этого не должно было быть, если бы сразу сказали, что нельзя», — резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что в сентябре многие российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой при выезде за границу. Погранслужба не пропустила путешественников, чьи загранпаспорта содержали технический брак печати.

