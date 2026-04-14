Не просто царапина: как игра с кошкой может привести к серьезным последствиям

Врач Лавров: от внешне здоровой кошки человек может заразиться фелинозом

На когтях и в слюне внешне здоровых кошек может обитать бактерия бартонелла, которая вызывает фелиноз. Заражение происходит при глубоком укусе или царапине, причем главными переносчиками инфекции выступают котята в возрасте до 1 года, сообщил РИАМО врач-терапевт Максим Лавров.

По его словам, при заражении сначала на месте заживающей ранки образуется плотный красный узелок или пузырек. Спустя пару недель инфекция по кровотоку добирается до подмышечных, локтевых или шейных лимфатических узлов. Они сильно воспаляются, увеличиваются в размерах и болят.

«Человек чувствует сильную слабость, мышечную боль, у него поднимается температура. При крепком иммунитете болезнь может пройти сама, но иногда бактерия агрессивно поражает печень, глаза и нервную систему, требуя длительного курса антибиотиков», — предупредил Лавров.

Он рассказал, что избежать осложнений поможет правильная и быстрая обработка травмы. Категорически нельзя выдавливать кровь или плотно заклеивать свежую царапину пластырем без доступа воздуха.

«Если спустя время место травмы воспалилось, узелок долго не проходит, а ближайшие лимфоузлы начали опухать, необходимо срочно обращаться за медицинской помощью», — добавил врач.

