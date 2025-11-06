сегодня в 21:32

Первый за 14 лет паром из турецкого Трабзона не может войти в порт Сочи

Первый за 14 лет паром из турецкого Трабзона не может войти в порт Сочи. На борту судна находятся 20 человек, сообщает РЕН ТВ .

По словам пассажирки Татьяны С., борт Sea Bridge стартовал из Турции 5 ноября в 21:10 по московскому времени и прибыл в Сочи в четверг около 9:30.

«Город Сочи нас не пустил. По каким причинам неизвестно <…> Очень хочется вернуться на родину», — сказала Татьяна.

Другой пассажир Саид З. заявил, что из-за отказал сочинского порта принять паром у его семьи сгорают авиабилеты.

Генеральный директор сочинского порта отметил, что не обладает информацией о положении Sea Bridge.

Ранее стало известно, что прямые авиарейсы между Россией и Малайзией могут быть запущены в 2025 году. Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.