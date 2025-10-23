Прямые рейсы между Россией и Малайзией могут быть запущены в 2025 году
Первые рейсы из России в Малайзию и обратно могут быть запущены уже в текущем году. Их будет осуществлять авиакомпания Red Wings, сообщает ТАСС.
Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин отметил, что накануне Москва провела с Малайзией двусторонние переговоры. В ближайшие две недели планируется заседание межправительственной комиссии (МПК) с выездом в страну.
Благодаря этому запустится и прямое авиасообщение. Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings.
Потешкин добавил, что авиавласти России проводят большую работу с коллегами из других стран. Потому «понимание Юго-Восточной Азии четкое и есть сложившееся».
В РИА Новости добавили, что самолеты сначала будут летать из Москвы на остров Лангкави.
Между тем российские авиакомпании выразили готовность увеличить число рейсов в КНДР. Это напрямую зависят от пассажирского спроса.
