Российские авиакомпании готовы увеличить число рейсов в КНДР

Перспективы увеличения авиасообщения между Россией и КНДР напрямую зависят от пассажирского спроса. Как сообщил ТАСС глава Минприроды России и сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов, авиаперевозчики готовы оперативно отреагировать на потребности рынка.

«Посмотрим. Это же дорога. Если по этой дороге возникнет потребность увеличить частоту рейсов, конечно, это будет сделано. Авиакомпании готовы», — пояснил министр.

В настоящее время добраться в Пхеньян можно из Москвы раз в месяц, а из Владивостока корейская авиакомпания Air Koryo выполняет рейсы трижды в неделю.

Интерес к направлению растет: по данным Российского союза туриндустрии, спрос на поездки в КНДР среди россиян увеличился в 3-5 раз за последние полтора года, что создает предпосылки для расширения транспортного сообщения между двумя странами.