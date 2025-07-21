Двери открываются: чем путешествия в закрытые страны привлекают туристов

Подробности о том, чем путешествия в закрытые страны привлекают туристов, читайте в материале РИАМО.

В России появились первые предложения с турами в Афганистан — стоимость таких путешествий варьируется от 223 до 255 тысяч рублей. Желающим посмотреть достопримечательности Афганистана придется дополнительно оплатить перелет до Кабула, медицинскую страховку, афганскую визу и охрану. Между тем Афганистан — далеко не единственная закрытая страна мира, которая сегодня открыла двери для российских туристов.

Чем закрытые страны интересны туристам

Фото - © Staff Sgt. Russell Lee Klika, US Army National Guard

Туризм может являться одним из двигателей экономики стран — особенно это касается закрытых направлений, где каждый уголок пропитан уникальными особенностями и традициями, говорит в беседе с РИАМО руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. При этом, по мнению эксперта, закрытые страны, как правило, не предназначены для массового туризма.

«Прежде всего, они привлекают опытных путешественников, жаждущих уникальных впечатлений и глубокого погружения в местную культуру. Для таких искателей приключений отдых в подобных местах становится настоящим открытием, позволяя наслаждаться атмосферой, недоступной большинству туристов» Любовь Воронина руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly

Рост интереса к закрытым странам объясняется сразу несколькими причинами, дополняет управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова. С одной стороны, это спрос на экзотику и желание получить необычные впечатления, недоступные на привычных курортах. С другой — некоторые туристы буквально «коллекционируют» страны и закрытые направления привлекают искателей приключений, которые готовы променять комфорт на яркие эмоции.

«После 2022 года туристическая карта для россиян заметно изменилась: одни страны закрылись, другие — напротив. Это стало своеобразной альтернативой стандартным пляжным маршрутам», — отмечает Камила Велибекова.

Какие закрытые страны могут посетить россияне в 2025 году

Фото - © Steve Evans/Wikipedia.org

В списках самых закрытых государств есть те, куда туристам ехать просто опасно. Строгие визовые режимы, политическая ситуация, военные конфликты и географическая изоляция — вот неполный список причин, по которым в некоторые страны туристам попасть довольно сложно, говорит в беседе с РИАМО доцент экономических наук, профессор кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления (ГУУ) Марина Жукова.

«В то же время есть страны, где течет обычная, спокойная жизнь, есть уникальные исторические и природные достопримечательности, только вот увидеть их очень сложно. Однако страны, которые долгое время оставались закрытыми для туристов, иногда открывают границы для путешественников, но при этом вводят строгие правила въезда», — рассказывает эксперт.

Сегодня есть направления, которые еще недавно казались почти недостижимыми, но сегодня они начинают принимать путешественников из России. Среди них — Северная Корея, Иран, Пакистан и Туркменистан, говорит Камила Велибекова. В Северную Корею с 2024 года можно отправиться только в составе организованной группы — визу оформляет туроператор, аккредитованный в КНДР.

Оформить визу в одно из самых закрытых направлений —Туркменистан — стало легче, особенно если путешествовать в составе организованной туристической группы. Иран принимает россиян по безвизовому групповому режиму с 2023 года (от 5 до 50 человек) при условии, что поездка организована туроператором. В Пакистан с 2024 года можно попасть по электронной визе. Она действует 30 дней, допускает один или несколько въездов. Оформлять поездку тоже нужно через туроператора.

«Совсем недавно Саудовская Аравия, одна из самых богатых и благополучных стран мира, пересмотрела многочисленные ограничения на посещение для граждан иностранных государств. Сейчас получить визу в эту страну очень просто, но не дешево», — дополняет Марина Жукова.

Как российским туристам попасть в закрытые страны в 2025 году

1. Бутан

Фото - © Prabina Karki. Собственная работа/Wikipedia.org

У каждой из стран существуют собственные свои причины ограничивать или развивать туристический поток. Например, Бутан — древнее королевство в Гималаях. Это место влечет множество ученых и туристов из разных стран. Но, несмотря на большой интерес, попасть сюда очень сложно и дорого.

«Было время, когда для посещения Бутана иностранцу необходимо было получить личное приглашение от короля или королевы. Сейчас же существует национальный туроператор, который организует поездки и берет на себя полную ответственность за действия туристов», — говорит в беседе с РИАМО Марина Жукова.

По словам эксперта, каждый день пребывания в Бутане туристу обойдется минимум в 250 долларов. Но и на этих условиях туристический поток ограничен, лишь 1 000 человек в год. Главной причиной для таких ограничений власти называют желание защитить природу и уникальные исторические достопримечательности страны.

2. Туркменистан

Фото - © Fars Media Corporation

Туркменистан — бывшая союзная республика СССР, которую беспрепятственно посещали советские и иностранные граждане. За последние десятилетия власти Туркменистана ввели и поддерживают серьезные ограничения для въезда туристов и многочисленные правила пребывания в стране. Визовых послаблений ни для кого не существует — даже приглашение от родственника или официальной организации не гарантирует получение визы.

«На этом фоне выгодно смотрится Афганистан, где разрешен безвизовый въезд гражданам, чьи родители родились в Афганистане», — отмечает Марина Жукова.

При этом даже те, кому повезло получить разрешение на посещение Туркменистана, будут ограничены строгими правилами: комендантский час для туристов, проживание в определенных отелях, передвижения только по определенным маршрутам и только в сопровождение гида, ограничение на фото и видео съемку. Кроме того, существует даже запрет на общение с местными жителями и посещение их домов.

3. Северная Корея

Фото - © David Stanley/Wikipedia.org

Северная Корея (КНДР) считается самой недоступной страной мира из-за жесткого контроля со стороны государства над всеми аспектами жизни граждан, включая информацию и передвижения. Власти Северной Кореи ограничивает контакты жителей с внешним миром и стремятся изолировать их от других идеологий и культурных влияний. В КНДР можно попасть только в составе организованной туристической группы.

«Визы оформляют через уполномоченные фирмы, и процесс может быть довольно долгим и сложным: нужно будет получить разрешение от МИД КНДР, предоставить справку с работы и подписать согласие с правилами использования фото- и видеоматериалов», — рассказывает Марина Жукова.

Как объясняет собеседница РИАМО, поездка будет проходить по определенному правительством маршруту в компании гида, который обязательно должен разговаривать на русском языке. Поэтому категорически не рекомендуется отклоняться от маршрута или предпринимать попытки самостоятельно познакомиться с местными достопримечательностями. Любая самодеятельность может закончится тюрьмой, в лучшем случае — штрафом. И, конечно же, фотографировать можно только то, на что укажет гид, иначе могут обвинить в шпионаже.

Что стоит учесть при путешествиях в закрытые страны

Фото - © Nitin Madhav (USAID)

Планируя поездку в закрытые страны, крайне важно помнить о соблюдении местных традиций и уважении к культуре. Поэтому стоит пользоваться услугами квалифицированных гидов, знакомых с культурными особенностями и правилами поведения в стране, говорит в беседе с РИАМО Любовь Воронина.

«В Иране действует строгий дресс-код для женщин: независимо от национальности и вероисповедания, все должны покрывать голову платком при выходе на улицу и посещении общественных мест», — дополняет Камила Велибекова.

Важно учесть, что в Северной Корее категорически запрещена съемка без разрешения и обсуждение политических тем. Кроме того, само название «Северная Корея» не нравится гражданам этой страны — поэтому лучше говорить КНДР или Корея. В целом, главное правило для всех подобных направлений — строго следовать рекомендациям организаторов тура и местных гидов, заключает Камила Велибекова.