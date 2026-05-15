Магнитная буря началась на Земле
На планете началась ожидаемая магнитная буря слабого уровня G1, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он добавил, что, по уточненным прогнозам, она будет наблюдаться на Земле до конца недели. А вот магнитные бури слабого и среднего уровня, G1-G2, возможны 15 и 16 мая.
14 мая жителей планеты предупреждали о возможных магнитных бурях. Их причиной стала вышедшая на линию Солнце — Земля корональная дыра. Успокоиться магнитосфера Земли должна к 17 мая.
Также магнитные бури в диапазоне G1-G2 отмечались на Земле в апреле.
