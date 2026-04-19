На Земле наблюдаются магнитные бури в диапазоне G1-G2

В субботу на планете наблюдаются всплески возмущений в диапазоне G1-G2 (слабой и средней силы), сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

По полярным сияниям специалисты установили, что на Земле был один умеренный пик, который пришелся на день 18 апреля. Сохраняется вероятность, что дополнительно сияния будут вечером 19 апреля.

Геомагнитная обстановка должна стабилизироваться 20 апреля, но полностью воздействие корональной дыры исчезнет только к середине недели.

Текущие магнитные бури на планете провоцирует корональная дыра на Солнце. Там сформировался поток солнечного ветра.

