Магнитные бури обрушатся на Землю 18–19 апреля

Корональная дыра на Солнце спровоцирует магнитные бури на Земле. Они начнутся в течение суток, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале .

В крупной корональной дыре на Солнце формируется поток солнечного ветра. В пятницу до конца дня он догонит Землю, из-за чего на планете начнется период нестабильной геомагнитной обстановки.

Наиболее сильное воздействие ожидается в субботу и воскресенье. Возникнут магнитные бури уровня G1-G2. В понедельник магнитное поле начнет приходить в равновесию, активная фаза геомагнитного шторма завершится.

Из-за магнитных бурь в небе могут появиться полярные сияния. При прошлом прохождении корональной дыры в марте они были высшего балла — 10 из 10. В летний период увидеть их уже не получится.

Всего за первые 100 дней 2026 года года магнитные бури наблюдались в течение 24 дней, то есть в красный цвет были окрашены примерно каждые четвертые сутки. Повышенная геомагнитная активность предположительно будет сохраняться как минимум до конца года.

Ранее на Земле усилились загадочные вибрации, которые вызывают бессонницу и звон в ушах. Ученые заявляют, что на вибрации планеты также могут влиять магнитные бури и вспышки на Солнце.

