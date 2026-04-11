сегодня в 05:16

На Земле усилились вибрации, вызывающие звон в ушах и бессонницу

На Земле усилились загадочные вибрации, которые вызывают бессонницу и звон в ушах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Речь идет о резонансе Шумана. Это устойчивый электромагнитный ритм, генерирующий молнии, которые отражаются между поверхностью планеты и ионосферой.

Согласно данным приложения для мониторинга космической погоды MeteoAgent, с понедельника могут резко повыситься значения резонанса. Тогда они достигнут высокого или потенциально опасного уровня.

При этом многие уже жалуются на необычные ощущения. Пользователи соцсетей отмечают звон в ушах и размытое зрение.

Ученые заявляют, что на вибрации планеты также могут влиять магнитные бури и вспышки на Солнце.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.