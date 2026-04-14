Операция — не панацея: где заканчиваются возможности пластической хирургии
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Операции убирают жир и кожу, но не исправляют качество тканей и растяжки — для этого нужна косметология, сообщил РИАМО пластический хирург, член комитета по здравоохранению ОП ЕАЭС Олег Снигирь.
«Хирургия корректирует количество кожи и жировой ткани, рельеф, устраняет избытки, ушивает диастаз, формирует талию. Но качество кожи — ее вялость, снижение тонуса, растяжки — относится скорее к косметологии», – сказал Снигирь.
Он добавил, что избыточный вес корректируется диетологией, а качество кожи — процедурами вроде микроигольчатого RF-лифтинга, инъекций коллагена, массажей, обертываний.
«Эти методы не конкурируют, а дополняют друг друга, и наилучший результат достигается при их сочетании», – отметил хирург.
