Операция — не панацея: где заканчиваются возможности пластической хирургии

Хирург Снигирь: пластика не решает все проблемы с растяжками

Операции убирают жир и кожу, но не исправляют качество тканей и растяжки — для этого нужна косметология, сообщил РИАМО пластический хирург, член комитета по здравоохранению ОП ЕАЭС Олег Снигирь.

«Хирургия корректирует количество кожи и жировой ткани, рельеф, устраняет избытки, ушивает диастаз, формирует талию. Но качество кожи — ее вялость, снижение тонуса, растяжки — относится скорее к косметологии», – сказал Снигирь.

Он добавил, что избыточный вес корректируется диетологией, а качество кожи — процедурами вроде микроигольчатого RF-лифтинга, инъекций коллагена, массажей, обертываний.

«Эти методы не конкурируют, а дополняют друг друга, и наилучший результат достигается при их сочетании», – отметил хирург.

