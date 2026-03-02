Отели в Дубае продлят проживание туристам из-за отмены рейсов

Департамент экономики и туризма эмирата (DET) поручил отелям в Дубае продлить проживание туристам из-за отмены и задержек рейсов. Ведомство направило письма, в которых разъясняется порядок действий, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале .

Туристам, которые должны были выехать, но не могут покинуть страну из-за отмены рейсов, рекомендуется продлить проживание с сохранением условий первоначального бронирования. В сложившейся ситуации выселять гостей нельзя.

Если турист не может оплатить продление проживания, необходимо сообщить об этом в DET с указанием первоначального срока проживания, деталей продления и информации о покрытии расходов третьей стороной. Гостиницы должны обеспечить содействие туристам, которые оказались в сложных условиях.

Ранее сообщалось, что постояльцы гостиниц в некоторых городах ОАЭ получили уведомления с требованием покинуть отели. Выселяют туристов из-за того, что в номера должны приехать другие гости. Они вынуждены сами искать убежище на фоне воздушной опасности. Некоторые россияне ночевали на местной парковке в Дубае.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы. Власти закрыли воздушное пространство над страной. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы. Из-за закрытого неба за границей застряли тысячи россиян.

