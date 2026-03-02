Ночуют на парковке: туристов выгоняют на улицу из отелей в ОАЭ

Российских туристов выгоняют на улицу из отелей в ОАЭ

Выселяют туристов из-за того, что в номера должны приехать другие гости. Например, так уведомили туристов в отеле Radisson Blu Resort Fujairah в городе Дибба-эль-Фуджайра эмирата Эль-Фуджайра. Аналогичная ситуация и в других городах, в том числе в Дубае.

Одновременно с этим путешественников уведомляют о приостановке рейсов шаттл-автобусов от отелей в аэропорт и обратно.

Туристы вынуждены сами искать убежище на фоне воздушной опасности. Некоторые россияне ночевали на местной парковке в Дубае.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы. Власти закрыли воздушное пространство над страной. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы. Из-за закрытого неба за границей застряли тысячи россиян.

