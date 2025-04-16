Отель в Анапе не возвращает деньги туристам, отказавшимся от отдыха из-за мазута

Еще один отель в Анапе не возвращает деньги десяткам туристов, ранее забронировавших номера, но отказавшихся от отдыха из-за разлива мазута, сообщает «Осторожно, новости».

Одна из пострадавших рассказала, что купила путевку в ноябре прошлого года. За номер в отеле «Джамайка» она отдала около 150 тыс. рублей.

Женщина планировала отдохнуть в Анапе с детьми в июне. Но в январе она передумала ехать в город из-за произошедшего в Черном море разлива мазута, поэтому запросила возврат денег. В отеле сначала пообещали вернуть всю уплаченную сумму в течение 30 дней, потом попросили еще 2 недели, но деньги не вернули, объяснив, что их нет. После этого отель вообще перестал выходить на связь.

«Деньги никто не собирается возвращать, на контакт не идут, трубку берет только отдел бронирования, ничего никто не знает», — пожаловалась россиянка.

Женщина подала досудебную претензию, а также обратилась в Роспотребнадзор. Там на данную ситуацию не отреагировали.

С похожей проблемой столкнулись как минимум 30 семей в стране.