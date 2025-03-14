На восстановление пляжей в Анапе выделили более 30 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении более 30 млн рублей на разработку проекта по восстановлению песчаных пляжей в Анапе и Темрюкском районе, пострадавших в результате крушения танкеров и разлива мазута, сообщает РИА Новости .

Подрядчиком выступает Кубанский государственный университет.

Разлив мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года серьезно повлиял на перспективы отдыха на Черном море в 2025 году, говорит в беседе с РИАМО профессиональный путешественник Альберт Бодокия. Загрязнение затронуло побережье от Таманского полуострова до Анапы.

По оценкам экологов, полная очистка может занять несколько лет, а на отдельных участках следы мазута могут оставаться в песке и воде даже дольше.