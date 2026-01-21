Нестандартные маршруты: куда поехать тем, кто уже видел все

В сегменте туристов с обширным опытом поездок все большую роль играет не выбор страны, а сценарий путешествия. Для этой аудитории нестандартность достигается за счет маршрута, формата и подхода к знакомству с местом, сообщила РИАМО директор офиса продаж туристической компании «Содис» Екатерина Рылова.

Как правило, такой подход характерен для путешественников с богатым жизненным опытом и большой историей поездок, чаще это люди старше 40 лет, уточнила специалист. К этому возрасту человек понимает свои приоритеты. Для них важны активные форматы и динамичная программа путешествия без большого числа туристов, гастрономия, события или редкие форматы впечатлений. Именно под эти предпочтения выстраивается маршрут.

Северный полюс и Антарктида: экспедиции вместо круизов

Несмотря на то, что Северный полюс и Антарктида сегодня уже не относятся к редким направлениям, форматы путешествий туда могут быть максимально разными.

Помимо классических круизных маршрутов, существуют экспедиционные программы с комбинированной логистикой, включающие перелеты, выходы в океан на парусных судах среди льдов, каякинг, пешие маршруты и посещение полярных станций. В таких программах акцент смещается с наблюдения на активное участие и знакомство с работой научных и экспедиционных команд.

Якутия: сложная логистика и интерактивные туры

Другим нестандартным направлением является Якутия, отметила Рылова. Поездки сюда предполагают сложную логистику, работу с гидами-проводниками, доступ к труднодоступным локациям, а также рыбалку и охоту.

Такой насыщенный и интерактивный тур впечатляет даже самых искушенных путешественников.

Аюрведа и спа: путешествие для перезагрузки

По словам эксперта, отдельное направление — спа-туры с элементами аюрведы.

Перед началом программы турист проходит диагностику у специалиста, который определяет его дошу — одну из трех жизненных энергий в философии аюрведы: вата, питта или капха. Считается, что баланс дош влияет на здоровье, уровень энергии и эмоциональное состояние.

«Под каждую дошу подбираются определенное питание, процедуры, массажи, дыхательные практики и рассказывает упражнения. Для многих такой формат становится не просто отдыхом, а настоящей перезагрузкой», — пояснила директор офиса продаж туристической компании «Содис».

Кострома: театрализованные исторические реконструкции

Тем, кто не хочет уезжать далеко, но ищет нестандартный формат путешествия, можно рассмотреть Кострому, порекомендовала Рылова.

Здесь экскурсионные программы строятся в формате театрализованных исторических реконструкций разных эпох, которые позволяют погрузиться в историческое пространство как в живую историческую среду, а не в формат музейной экспозиции.

Карнавал в Рио: от наблюдения до участия в параде

Тем, кто любит эмоции и масштаб, подойдет карнавал в Рио-де-Жанейро, уточнила собеседница. Возможны разные форматы участия: наблюдать за шествием с персональных трибун или выйти на парад в составе танцевальной школы, предварительно пройдя репетиции.

Новые тренды: Саудовская Аравия и остров Сокотра

Интерес к нестандартным маршрутам существовал всегда, однако со временем меняются сами направления. По словам Рыловой, в период пандемии дополнительный спрос получил Байкал, где начали развиваться новые форматы зимнего отдыха и частных мероприятий. Со временем эти форматы получили большее распространение. На смену ему приходят новые направления, в том числе Саудовская Аравия — страна, которая долгое время находилась вне массовых туристических маршрутов, и сейчас постепенно развивает туристические программы и открывает доступ к культурным и историческим объектам.

Еще одно такое направление — остров Сокотра, расположенный на северо-западе Индийского океана. Он остается одним из самых необычных мест на планете и пока доступен лишь ограниченному числу туристов. Его часто называют «островом другой планеты» — здесь растут легендарные деревья-драконы с зонтикообразными кронами, встречаются эндемичные растения, а туристическая инфраструктура развита минимально. Поездки на Сокотру по формату ближе к экспедиционным маршрутам, чем к классическому курортному отдыху.

«В итоге индивидуальный формат возможен для большинства поездок. Туризм для тех, кто уже видел все, в меньшей степени связан с географией и в большей — со сценарием поездки», — резюмировала эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.