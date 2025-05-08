«Мы хотим есть»: 15 тыс россиян столкнулись с проблемами из-за отмен рейсов

сегодня в 16:22

15 тыс. туристов из РФ столкнулись с проблемами из-за того, что рейсы отменили и в Россию, и из страны. Речь идет как о тех, кто не смог вовремя покинуть иностранные курорты, так и наоборот, вылететь за границу, сообщает SHOT .

В турецкой Анталье застряли примерно 1,5 тыс. россиян. Сотни туристов по-прежнему пребывают в Даламане и Бодруме. Этих людей довезли до аэропорта, продержали примерно восемь часов, раздали бутерброды, воду, после чего опять отправили в отель.

«Кушать хотим, все платно, деньги негде поменять», — пожаловалась одна из туристок.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Россию. Туроператоры помогают решить вопрос пострадавшим туристам.